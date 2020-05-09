2020-05-09T16:02:48+03:00
75 лет Великой Победы

Брянск отмечает 75-летие Великой Победы

На улицах города звучат военные песни, а к мемориалам возложили цветы
Анна ЛЕВКИНА
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Праздновать 75-ю годовщину Победы в Брянске начали в 9.00.Праздновать 75-ю годовщину Победы в Брянске начали в 9.00.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В субботу, 9 мая, в Брянске отмечают День Победы. В этом году коррективы в празднование внесла пандемия коронавирусной инфекции. Власти отказались от массовых мероприятий и акций. Ограничились лишь возложением цветов к воинским мемориалам, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Праздновать 75-ю годовщину Победы в областном центре начали в 9 часов утра. На улицах города запустили трансляцию песен Великой Победы - «День Победы», «Катюша», «Синий платочек» и прочие. Десятки любимых мелодий звучали из динамиков учреждений культуры и образования.

В это время проходило возложение цветов. Так, глава горадминистрации Александр Макаров и глава города Марина Дбар поднесли алые гвоздики к стеле на площади Воинской славы. Поучаствовали в церемонии и некоторые депутаты.

Возложение цветов к стеле воинской славы на кургане Бессмертия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Возложение цветов к стеле воинской славы на кургане Бессмертия.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Далее процессия переместилась на Центральное кладбище. Память павших воинов почтили минутой молчания у мемориала.

- Цветы также возложили на Аллее славы к могилам героев и почетных горожан, - говорят в пресс-службе мэрии. - В частности, руководители города поклонились могиле Александра Матвеева. Это знаменитый партизан, первый секретарь Брянского ВКП(б), благодаря которому в июле 1944 года была образована Брянская область.

Память павших воинов почтили минутой молчания у мемориала. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Память павших воинов почтили минутой молчания у мемориала.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Завершающей точкой в программе стал мемориал на площади Партизан. Кстати, там же немного ранее побывали губернатор Александр Богомаз и спикер облдумы Владимир Попков.

Какие еще мероприятия ожидают брянцев 9 мая, читайте в нашем предыдущем материале. В большинстве из них поучаствовать сможет любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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