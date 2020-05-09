2020-05-09T14:43:57+03:00
Общество

В Брянской области выполнили 20680 тестов на коронавирус

Заболевание подтверждалось в каждом тринадцатом случае
Анна ЛЕВКИНА
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На Брянщине положительной оказывалась каждая тринадцатая проба на коронавирус.На Брянщине положительной оказывалась каждая тринадцатая проба на коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области на 9 мая выполнили 20680 исследований на коронавирус. Из них положительными оказались 1537 (или 7,4%), сообщают в оперштабе.

За последние сутки провели 788 тестов. Опасный диагноз подтвердился в 23 случаях.

На данный момент коронавирусом в Брянской области болеют больше полутора тысяч человек. У 450 пациентов диагноз сняли. 17 пациентов скончались. У всех умерших были сопутствующие патологии, что осложнило течение болезни.

Напомним, на коронавирус в Брянской области тестируют в трех государственных лабораториях: Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии, областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, а также областного кожно-венерологического диспансера. Ранее они прошли соответствующую аккредитацию. 7 мая этот перечень дополнила частная клиника. Подробнее об этом здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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