Общее число брянских CОVID-пациентов достигло 1537

9 Май 2020 2020-05-09T12:49:54+03:00

Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Брянске и Клинцах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

23 из них опасный диагноз подтвердили накануне

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1537 случаев заражений коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области по состоянию на утро субботы, 9 мая. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Новых заражений COVID-19 – 23.

Наибольшее число заболевших – в Брянске. Здесь за сутки опасный диагноз подтвердили шести жителям. Общее число заболевших составило 742. На втором месте по числу COVID-положительных – город Сельцо. Там насчитывается 129 пациентов. Третью строчку занимает Дятьковский район с 97-ю заболевшими.

Кроме того, 5 случаев за сутки подтвердили Клинцах, по 3 – в Карачевском и Погарском районах, 2 – в Климовском районе. Еще в четырех районах зафиксировали минимальную прибавку (Брянский, Злынковский, Рогнединский, Жирятинский).

Всего с начала пандемии в регионе провели 20680 тестов на COVID-19.

Сейчас Брянская область занимает 14 место в России по числу коронавирусных пациентов. Суточный прирост заболеваемости составил 2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU