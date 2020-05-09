Брянские депутаты от ЛДПР почтили память советских воинов

9 Май 2020 2020-05-09T12:11:35+03:00

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Депутаты брянского регионального отделения «ЛДПР» возложили цветы к памятному мемориалу. Акция прошла в Бежицком районе Брянска в субботу, 9 мая – в день празднования 75-летия Великой Победы. В мероприятии участвовали депутаты Брянской областной Думы и Брянского городского Совета народных депутатов.

К памятнику 719-ти советским воинам, погибшим в 1941-1943 годах в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Брянска и Бежицы депутаты прибыли ранним утром. Вот что сказал на церемонии руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин:

- Такие мероприятия очень важны. Подвиг советских людей нельзя забывать, потому что они проявили великий героизм, мужество и во имя будущих поколений смогли пережить много горя, потерю близких и родных людей, но все равно они не сломались и победили. Однажды этот мемориал пришлось восстанавливать, потому что нашлись вандалы, которые его повредили. Надеюсь, эти люди поймут, что так делать нельзя — это неуважение к тем, кто отдал свои жизни во имя Победы над врагом в один из самых сложных периодов отечественной истории. Давайте чтить этот подвиг, беречь памятные места и отдавать себе отчёт в том, какими жертвами страна заплатила за ту войну.

Мемориал расположен на гражданском кладбище по улице Почтовой.

Возглавил процессию руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин.

Активисты Брянского регионального отделения партии и весь депутатский корпус поздравляют соотечественников и всех наших земляков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU