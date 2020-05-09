В Брянске разоблачили очередной коронавирусный фейк

9 Май 2020 2020-05-09T10:40:28+03:00

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В Брянске разоблачили очередной коронавирусной фейк. На этот раз он касался нехватки средств индивидуальной защиты в одной из поликлиник города. Опровержение опубликовал региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ложная информация появилась в одном из телеграм-каналов накануне. Ссылаясь на врача первой городской, ресурс сообщал, что в медучреждении не выдают медицинские маски и одноразовые халаты. Также аноним пожаловался «на постоянные переработки, которые не вносят в рабочий табель и, соответственно, не оплачивают». Кроме того, медики, с его слов, не получают обещанных президентом доплат за работу с COVID-пациентами.

Так, ситуацию прокомментировала главврач поликлиники Ирина Агафонова:

- Больница полностью обеспечена всем необходимым. На сегодняшний день в наличии имеется более 61 тысячи пар бахил, более 20 тысяч медицинских шапочек, более 200 тысяч медицинских перчаток, 3 тысячи многоразовых халатов, 2 тысячи - одноразовых, 210 респираторов, 182 противочумных костюма, 100 защитных очков, 50 защитных экранов, 2 тысячи одноразовых масок, 4 тысячи - многоразовых.

Средства индивидуальной защиты в медучреждение завозят дважды в месяц. Ежедневно их выдают старшим медсестрам, а уже они раздают сотрудникам.

Недостоверным оказался и тезис о невыплатах положенных средств. Как подчеркнули в оперативном штабе, медикам оплачивают все переработки, работу в выходные дни и праздники:

- Стимулирующие выплаты получают сотрудники, работающие с больными коронавирусной инфекцией: за счёт средств федерального бюджета - врачи, средний медицинский персонал, водители, за счёт областного бюджета - врачи и средний медицинский персонал.

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ИСТОЧНИК KP.RU