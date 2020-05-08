8 Май 2020 2020-05-08T22:39:17+03:00

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В Брянской области начался ремонт федеральных трасс.

Ремонт проводят на участке автомобильной трассы А-240 Брянск - Новозыбков - граница с республикой Белоруссия с 138-й по 150-й километр.

Дорожники укладывают не только асфальт, но обустраивают новые системы водоотвода и очистные сооружения.

Завершить работы планируют в ноябре, сообщили в пресс-службе ФКУ Москва – Бобруйск.

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ИСТОЧНИК KP.RU