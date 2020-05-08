В Брянской области начался ремонт федеральных трасс
Работы планируют завершить в ноябре
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В Брянской области начался ремонт федеральных трасс.
Ремонт проводят на участке автомобильной трассы А-240 Брянск - Новозыбков - граница с республикой Белоруссия с 138-й по 150-й километр.
Дорожники укладывают не только асфальт, но обустраивают новые системы водоотвода и очистные сооружения.
Завершить работы планируют в ноябре, сообщили в пресс-службе ФКУ Москва – Бобруйск.
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ИСТОЧНИК KP.RU