Житель Новозыбкова пойдет подметать улицы за подделку документа

8 Май 2020 2020-05-08T19:22:12+03:00

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39-летнего жителя Новозыбкова признали виновным в приобретении поддельного документа.

Горожанин купил "липовое" свидетельство на свое имя о прохождении профессиональной подготовки. По документу он мог получить удостоверение частного охранника.

Однако сотрудник отделения лицензионно-разрешительной работы усомнился в подлинности документа.

Суд приговорил жителя Новозыбкова к 260 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU