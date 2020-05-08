Житель Новозыбкова пойдет подметать улицы за подделку документа
39-летнего жителя Новозыбкова признали виновным в приобретении поддельного документа.
Горожанин купил "липовое" свидетельство на свое имя о прохождении профессиональной подготовки. По документу он мог получить удостоверение частного охранника.
Однако сотрудник отделения лицензионно-разрешительной работы усомнился в подлинности документа.
Суд приговорил жителя Новозыбкова к 260 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU