На улице Романа Брянского для ветеранов устроили концерт
В преддверии Дня Победы на улице Романа Брянского для ветеранов устроили концерт. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии исполнили песни военных лет.
Одним из первых поздравление принимал ветеран войск правопорядка Анатолий Иванович Башкиров. Во дворе его дома прошел концерт, организованный представителями региональных ведомств Росгвардии и МЧС.
- Военный оркестр сыграл военные марши, солисты исполнили "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы", а парадный расчет росгвардейцев прошел торжественным маршем, -говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Поздравил ветерана начальник Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Олег Набока и вручил ему памятные подарки.
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ИСТОЧНИК KP.RU