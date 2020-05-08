2020-05-08T18:41:47+03:00
Общество

На улице Романа Брянского для ветеранов устроили концерт

Песни военных лет исполнили росгвардейцы
Мария Дедкова
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Так росгвардейцы поздравляют ветеранов.Так росгвардейцы поздравляют ветеранов.
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В преддверии Дня Победы на улице Романа Брянского для ветеранов устроили концерт. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии исполнили песни военных лет.

Одним из первых поздравление принимал ветеран войск правопорядка Анатолий Иванович Башкиров. Во дворе его дома прошел концерт, организованный представителями региональных ведомств Росгвардии и МЧС.

- Военный оркестр сыграл военные марши, солисты исполнили "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы", а парадный расчет росгвардейцев прошел торжественным маршем, -говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Поздравил ветерана начальник Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Олег Набока и вручил ему памятные подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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