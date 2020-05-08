2020-05-08T17:40:51+03:00
Политика

В преддверии Дня Победы волонтеры ЛДПР пришли с подарками к ветеранам

Мария Иванова
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Фото: ЛДПРФото: ЛДПР
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Масштабную волонтерскую акцию проводит в эти весенние дни Брянское региональное отделение ЛДПР. По инициативе депутата Госдумы Бориса Пайкина активисты партии навещают с поздравлениями и подарками ко Дню Победы ветеранов и малолетних узников Великой Отечественной войны. Личное участие в акции принимает лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин, а также представители либерал-демократов в региональном и муниципальных заксобраниях.

На протяжении предпраздничной недели - в Брянске работают пять волонтёрских экипажей ЛДПР. Они адресно объезжают ветеранов, передают слова благодарности и подарочные наборы от Бориса Пайкина.

«Мы не привязываем свою помощь ветеранам и пожилым людям к конкретным датам, - говорит Сергей Антошин, - а оказываем её в постоянном режиме круглый год. В канун Дня Победы особенно важно еще раз поклониться этим людям, дать им понять, как они важны и значимы для общества. В эти дни мы поздравляем не только ветеранов, но и детей войны, и малолетних узников. Наши активисты и волонтёры посетят порядка тысячи таких адресов. Это помимо того, что с начала режима самоизоляции волонтеры регионального отделения ЛДПР по всей области доставили свыше 2000 продуктовых наборов малообеспеченным, многодетным семьям и одиноким пожилым людям. И уже в ближайшее время, как и прошлой весной, мы начнем бесплатно развозить нашим дачникам и огородникам комплекты семян овощей».

Волонтеры адресно объезжают ветеранов, передают слова благодарности и подарочные наборы от Бориса Пайкина.

Волонтеры адресно объезжают ветеранов, передают слова благодарности и подарочные наборы от Бориса Пайкина.

Активисты ЛДПР посетят порядка тысячи таких адресов.

Активисты ЛДПР посетят порядка тысячи таких адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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