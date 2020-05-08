Трех брянцев будут судить за похищение человека и вымогательство

8 Май 2020 2020-05-08T17:29:21+03:00

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Трех брянцев, которым от 23 до 28 лет, обвиняют в похищении человека и вымогательстве.

По версии следствия, в мае прошлого года злоумышленники в Брянске похитили мужчину. На автомобиле они возили пленника в Новозыбков, Клинцы, Злынку, Климово. Все это время за освобождение они требовали у мужчины и его близких родственников один миллион рублей.

Брянцев поймали.

Их уголовное дело направили для рассмотрения в Климовский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU