Брянской спортсменке Марии Ларюхиной присвоили звание мастера спорта международного класса

8 Май 2020 2020-05-08T16:59:33+03:00

Девушка выступает за область в дисциплине сетокан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Такое высокое звание по восточному боевому единоборству в регионе присваивают впервые

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Брянской спортсменке Марии Ларюхиной присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».

Приказ подписали в Министерстве спорта России.

Мария Ларюхина - воспитанница муниципальной спортшколы «Спартак», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Девушка выступает за область в дисциплине сетокан.

В мэрии отметили, что такое высокое звание по восточному боевому единоборству в регионе присваивают впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU