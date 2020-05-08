2020-05-08T16:59:33+03:00
Общество

Брянской спортсменке Марии Ларюхиной присвоили звание мастера спорта международного класса

Такое высокое звание по восточному боевому единоборству в регионе присваивают впервые
Мария Дедкова
Поделиться:
Девушка выступает за область в дисциплине сетокан.Девушка выступает за область в дисциплине сетокан.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Брянской спортсменке Марии Ларюхиной присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».

Приказ подписали в Министерстве спорта России.

Мария Ларюхина - воспитанница муниципальной спортшколы «Спартак», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Девушка выступает за область в дисциплине сетокан.

В мэрии отметили, что такое высокое звание по восточному боевому единоборству в регионе присваивают впервые.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трех брянцев будут судить за похищение человека и вымогательство
Брянской спортсменке Марии Ларюхиной присвоили звание мастера спорта международного класса
Сергей Калашников: В Брянской области нет дефицита защитных масок
В Брянской области еще раз расширили список работающих предприятий
Брянским парикмахерам разрешили работать
ВТБ в Брянской области выдал бизнесу 130 млн рублей на выплату зарплаты
В Брянске накануне 9 Мая возложили цветы к Вечному огню
В брянские аптеки завезли 2 миллиона защитных масок
9 мая в Брянской области ожидают заморозки
В Брянской области осудили двух нарушителей границы из Украины
Брянской области в этом году угрожает засуха
В Брянске перенесли время фейерверка на День Победы
В Брянске коронавирусом заболели еще 43 человека
Застрявшая на Гоа брянская семья планирует обратиться к губернатору
В Новозыбкове на карантин закрыли наркологическое отделение больницы
В Брянской области выявили еще 72 новых случая коронавируса
В Брянской области еще три женщины умерли от коронавируса
Пришел май – о чистоте и безопасности не забывай!
В Климове водитель без прав протаранил дерево: пострадали двое