Брянской спортсменке Марии Ларюхиной присвоили звание мастера спорта международного класса
Такое высокое звание по восточному боевому единоборству в регионе присваивают впервые
Девушка выступает за область в дисциплине сетокан.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянской спортсменке Марии Ларюхиной присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».
Приказ подписали в Министерстве спорта России.
Мария Ларюхина - воспитанница муниципальной спортшколы «Спартак», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Девушка выступает за область в дисциплине сетокан.
В мэрии отметили, что такое высокое звание по восточному боевому единоборству в регионе присваивают впервые.
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ИСТОЧНИК KP.RU