Сергей Калашников: В Брянской области нет дефицита защитных масок

8 Май 2020 2020-05-08T16:35:00+03:00

«В аптечной сети ГУП «Брянскфармация» имеется порядка двух миллионов масок», - сообщил парламентарий. Причем маски в наличии есть во всех аптеках сети, добавил он.

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Жители Брянской области полностью обеспечены защитными масками, заявил сенатор от Брянщины Сергей Калашников.

«В аптечной сети ГУП «Брянскфармация» имеется порядка двух миллионов масок», - сообщил парламентарий. Причем маски в наличии есть во всех аптеках сети, добавил он.

«Так что спрос покупателей удовлетворяется полностью. Более того, ежедневный остаток масок в продаже составляет около 350 тысяч. То есть их не то что не хватает, на что жалуются нарушители масочного режима, средств индивидуальной защиты населения сейчас более чем достаточно, даже с избытком», - обратил внимание Сергей Калашников, сославшись на данные регионального оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, с 7 мая в Брянской области введен масочный режим. Жители обязаны носить маски на улице, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, в общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU