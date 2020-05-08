В Брянской области еще раз расширили список работающих предприятий
В перечень добавили еще 11 видов организаций
Всем работникам необходимо будет получить пропуска.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области вновь расширили список работающих предприятий во время режима самоизоляции.
В перечень добавили 11 видов организаций. Изменения в распоряжение внес губернатор Брянской области Александр Богомаз 8 мая.
Теперь на работу имеют право выйти ателье, химчистки, парикмахерские, компьютерные сервисы, ломбарды.
Всем работникам необходимо будет получить пропуска.
Полный перечень организаций, которым разрешили работать 8 мая, можно увидеть тут.
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ИСТОЧНИК KP.RU