2020-05-08T16:31:28+03:00
Общество

В Брянской области еще раз расширили список работающих предприятий

В перечень добавили еще 11 видов организаций
Мария Дедкова
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Всем работникам необходимо будет получить пропуска.Всем работникам необходимо будет получить пропуска.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области вновь расширили список работающих предприятий во время режима самоизоляции.

В перечень добавили 11 видов организаций. Изменения в распоряжение внес губернатор Брянской области Александр Богомаз 8 мая.

Теперь на работу имеют право выйти ателье, химчистки, парикмахерские, компьютерные сервисы, ломбарды.

Всем работникам необходимо будет получить пропуска.

Полный перечень организаций, которым разрешили работать 8 мая, можно увидеть тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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