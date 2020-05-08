В Брянске накануне 9 Мая возложили цветы к Вечному огню
В преддверии Дня Победы в Брянске возложили цветы к Вечному огню и памятникам.
В Советском районе красные гвоздики к Вечному огню на площади Партизан возложили глава районной администрации Алексей Колесников, которого не отстранили от работы, и депутат Брянского горсовета Андрей Сорокин.
В Бежицком районе память погибших почтили на кладбище по улице Почтовой. Цветы возложили глава района Станислав Кошарный и представители промышленных предприятий.
В Фокинском районе Евгений Антошин вместе с депутатами горсовета почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню и к памятнику трем Героям.
В Володарском районе церемония пройдет 9 мая в 10.00, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU