В брянские аптеки завезли 2 миллиона защитных масок

8 Май 2020 2020-05-08T14:12:03+03:00

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В брянские госаптеки завезли 2 миллиона защитных масок. Они уже появились в продаже, как и септики.

- Спрос покупателей удовлетворяется полностью, - говорят в оперативном штабе. - Более того ежедневный остаток масок в продаже составляет около 350 тысяч. То есть их не то что не хватает, на что жалуются нарушители масочного режима, средств индивидуальной защиты населения сейчас более чем достаточно, даже с избытком.

Однако единственное, что возмущает брянцев - это цена. До эпидемии коронавируса медицинская маска стоила в аптеках от 3 до 5 рублей. Теперь же за нее придется выложить от 35 до 45 рэ.

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ИСТОЧНИК KP.RU