9 мая в Брянской области ожидают заморозки

8 Май 2020 2020-05-08T13:50:40+03:00

Температура воздуха в субботу может опуститься до 1 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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9 мая в Брянской области прогнозируют заморозки. Температура воздуха в субботу может опуститься до 1 градуса.

- В результате данных погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

В случае ЧП брянцев призвали звонить по телефону «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU