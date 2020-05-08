9 мая в Брянской области ожидают заморозки
Жителей региона предупредили о похолодании
Температура воздуха в субботу может опуститься до 1 градуса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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9 мая в Брянской области прогнозируют заморозки. Температура воздуха в субботу может опуститься до 1 градуса.
- В результате данных погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
В случае ЧП брянцев призвали звонить по телефону «112».
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ИСТОЧНИК KP.RU