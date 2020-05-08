2020-05-08T13:40:45+03:00
Общество

В Брянской области осудили двух нарушителей границы из Украины

Мужчины получили реальные сроки
Мария Дедкова
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В Брянской области осудили двух граждан Украины в возрасте 48 и 29 лет. Они признаны виновными в незаконном пересечении границы.

Как установлено судом, 11 марта иностранцы в обход пунктов пропуска попытались проникнуть на территорию России в Суземском районе.

Однако их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Суд приговорил виновных к 1,5 годам колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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