В Брянской области осудили двух нарушителей границы из Украины
В Брянской области осудили двух граждан Украины в возрасте 48 и 29 лет. Они признаны виновными в незаконном пересечении границы.
Как установлено судом, 11 марта иностранцы в обход пунктов пропуска попытались проникнуть на территорию России в Суземском районе.
Однако их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
Суд приговорил виновных к 1,5 годам колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU