2020-05-08T12:27:18+03:00
Общество

Брянской области в этом году угрожает засуха

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
Мария Дедкова
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Тем временем, специалисты не спешат давать прогнозы по урожайности. Так как сложившаяся ситуация будет зависеть от мая.Тем временем, специалисты не спешат давать прогнозы по урожайности. Так как сложившаяся ситуация будет зависеть от мая.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В этом году Брянскую область может настигнуть засуха. Исправить ситуацию с урожаем в регионе может май с достаточным количеством осадков, сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы, - сообщил метеоролог . - Формируются условия для почвенной засухи. Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий.

Тем временем, специалисты не спешат давать прогнозы по урожайности. Так как сложившаяся ситуация будет зависеть от мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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