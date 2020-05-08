Брянской области в этом году угрожает засуха
В этом году Брянскую область может настигнуть засуха. Исправить ситуацию с урожаем в регионе может май с достаточным количеством осадков, сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы, - сообщил метеоролог . - Формируются условия для почвенной засухи. Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий.
Тем временем, специалисты не спешат давать прогнозы по урожайности. Так как сложившаяся ситуация будет зависеть от мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU