В Брянске перенесли время фейерверка на День Победы

8 Май 2020 2020-05-08T12:10:52+03:00

Посмотреть на залпы большинство горожан не смогут. В Брянске продолжает действовать режим самоизоляции. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Праздничные залпы можно увидеть не в 20.00, а в 22.30

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В Брянске перенесли начало фейерверка на День Победы. Изначально, по словам губернатора, его планировали запустить в 20.00.

Однако, как сообщили в пресс-службе горадминистрации, фейерверк стартует на Кургане Бессмертия в 22.30. Посмотреть на залпы большинство горожан не смогут. В Брянске продолжает действовать режим самоизоляции.

Полную программу мероприятий на День Победы в Брянске, можно увидеть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU