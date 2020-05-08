В Брянске перенесли время фейерверка на День Победы
Праздничные залпы можно увидеть не в 20.00, а в 22.30
Посмотреть на залпы большинство горожан не смогут. В Брянске продолжает действовать режим самоизоляции.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске перенесли начало фейерверка на День Победы. Изначально, по словам губернатора, его планировали запустить в 20.00.
Однако, как сообщили в пресс-службе горадминистрации, фейерверк стартует на Кургане Бессмертия в 22.30. Посмотреть на залпы большинство горожан не смогут. В Брянске продолжает действовать режим самоизоляции.
Полную программу мероприятий на День Победы в Брянске, можно увидеть здесь.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU