2020-05-08T11:56:09+03:00
Общество

В Брянске коронавирусом заболели еще 43 человека

Общее число подтвержденнных случаев - 736
Марина АНТОНОВА
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Брянск давно выбился в безусловные лидеры по количеству заболевших коронавирусом. 8 мая в городе диагноз подтвердился еще у 43 человек. Общее число заболевших в Брянске составляет 736 человек.

Накануне появилось видео из коронавирусного госпиталя в городской больнице №2. Все 170 мест, которые отвели для больных COVID-19, там уже заняты. Но большинство пациентов чувствуют себя хорошо и просто ждут результатов повторных тестов.

Коронавирусных больных принимают в Брянской областной больнице, горбольнице №4, госпитале ветеранов, инфекционной больнице, в том числе и детской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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