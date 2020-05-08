Застрявшая на Гоа брянская семья планирует обратиться к губернатору

8 Май 2020 2020-05-08T11:45:13+03:00

У жительницы Брянска возникли проблемы с билетами на самолет

Изменить размер текста: A A

Застрявшая на Гоа брянская семья планирует обратиться за помощью к губернатору Александру Богомазу. Об этом Милена Любкевич написала в социальных сетях. Она просит собраться всех жителей Брянской области, которые не могут вылететь из Индии. Это нужно, чтобы написать коллективное обращение.

У туристов, это семейная пара и двухлетняя дочь, были билеты на 6 апреля. Но авиарейс отменили. Через две недели брянцы решили вернуть деньги за билеты, но авиакомпания согласилась выдать ваучеры и только в Москве. На новые билеты, видимо, денег уже нет.

Информацию о спецрейсах семья из Брянска отслеживать не успевает.

Брянцы уехали в Индию еще до начала карантина. Они провели за рубежом несколько месяцев. И еще 45 дней вынужденно, из-за коронавируса.

В Брянск на днях уже организованно вернулись путешественники из Таиланда и Лос-Анджелеса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU