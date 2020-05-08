В Новозыбкове на карантин закрыли наркологическое отделение больницы

8 Май 2020 2020-05-08T11:20:13+03:00

Пока диагноз лабораторно не подтвержден, но отделение закрыто для новых больных. Фото: Алексей ФОКИН

У одного из пациентов заподозрили коронавирус

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Наркологическое отделение Новозыбковской районной больницы пока не принимает пациентов. Его закрыли на карантин из-за подозрения у одного из пациентов коронавируса.

Всех, кто нуждается в специализированной медпомощи, госпитализируют в больницу в Клинцах, сообщает издание Новозыбков.SU.

Пока диагноз лабораторно не подтвержден, но отделение закрыто для новых больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU