В Новозыбкове на карантин закрыли наркологическое отделение больницы
У одного из пациентов заподозрили коронавирус
Пока диагноз лабораторно не подтвержден, но отделение закрыто для новых больных.Фото: Алексей ФОКИН
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Наркологическое отделение Новозыбковской районной больницы пока не принимает пациентов. Его закрыли на карантин из-за подозрения у одного из пациентов коронавируса.
Всех, кто нуждается в специализированной медпомощи, госпитализируют в больницу в Клинцах, сообщает издание Новозыбков.SU.
Пока диагноз лабораторно не подтвержден, но отделение закрыто для новых больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU