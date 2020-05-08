В Брянской области выявили еще 72 новых случая коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T10:59:53+03:00

Всего в регионе зарегистрировали 1514 пациентов с COVID-19

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Еще 72 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Брянской области. Теперь общее число пациентов с COVID-19 к 8 мая составляет 1514.

Больше всего заболевших в Брянске. Здесь за день диагноз поставили еще 43 человекам.

К сожалению, стало известно о смерти еще трех брянцев с коронавирусом. С начала эпидемии в регионе скончались уже 17 человек.

Домой за день выписали 38 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU