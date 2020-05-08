8 Май 2020 2020-05-08T11:59:14+03:00

Общее число умерших от коронавируса в регионе - 17 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Им было 90, 73 и 57 лет

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В Брянской области еще три женщины умерли от коронавируса за последние сутки. Им было 90, 73 и 57 лет.

У пациентов была пневмония и подтвержденный тест на коронавирус, сообщают в оперативном штабе. А также тяжелые хронические заболевания. К сожалению, врачам не удалось спасти их жизни.

Общее число умерших от новой инфекции в регионе - 17 человек.

В Брянской области количество заболевших коронавирусом 8 мая составило 1514 человек. За сутки подтвердилось 72 новых случая. Выздоровели на данный момент 417 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU