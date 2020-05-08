В Климове водитель без прав протаранил дерево: пострадали двое

8 Май 2020 2020-05-08T09:29:57+03:00

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В Климове водитель ВАЗа врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 мая около 23.30 на улице Заречной, сообщили в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель ВАЗа-21102 не справился с управлением, съехал с дороги и протаранил дерево.

В аварии пострадали двое. 26-летнего водителя с диагнозом "открытый перелом обеих конечностей" госпитализировали.

20-летний пассажир получил сотрясение мозга и ушиб груди. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой, назначив лечение.

Выяснилось, что у водителя не было прав, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

По предварительной информации, 26-летний водитель ВАЗа-21102 не справился с управлением, съехал с дороги и протаранил дерево.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU