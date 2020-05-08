8 Май 2020 2020-05-08T08:49:15+03:00

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В Брянске нашли живой пропавшую пенсионерку.

78-летняя Галина Филимонова ушла из дома 7 мая и не вернулась. На поиски вызвали добровольцев.

На пожилую женщину, фотографию которой разместили на ориентировках, на улице обратил внимание один из прохожих. Он сразу позвонил добровольцам, сообщают в отряде "Лиза Алерт" Брянск".

Пенсионерку осмотрели медики, а затем ее передали родственникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU