В Брянской области пройдет рейд "Нетрезвый водитель"
Полиция будет дежурить на дорогах с 8 по 10 мая
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В Брянской области на майских праздниках пройдут массовые проверки водителей.
Как рассказали в областной Госавтоинспекции, с 8 по 10 мая полицейские будут ловить пьяных автомобилистов в рамках профилактической акции "Нетрезвый водитель".
Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом ближайшему наряду или по телефону дежурной части: 74-71-02 или 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU