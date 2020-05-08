В Брянской области пройдет рейд "Нетрезвый водитель"

8 Май 2020 2020-05-08T08:29:47+03:00

Полиция будет дежурить на дорогах с 8 по 10 мая

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В Брянской области на майских праздниках пройдут массовые проверки водителей.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, с 8 по 10 мая полицейские будут ловить пьяных автомобилистов в рамках профилактической акции "Нетрезвый водитель".

Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом ближайшему наряду или по телефону дежурной части: 74-71-02 или 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU