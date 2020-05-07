7 Май 2020 2020-05-07T23:02:27+03:00

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В брянских магазинах проверили соблюдение масочного режима. Рейд провели сотрудники управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области. Они прошлись по самым крупным гипермаркетам.

Перед входом в каждый из них вывесили объявление об обязательном ношении масок в магазине. В торговых точках одноразовые средства защиты продаются от 30 рублей. Завезли маски и в аптеки. Кстати, до начала эпидемии в России такие маски стоили от 5 до 10 рублей.

Во всех гипермаркетах нанесли разметку для того, чтобы покупатели соблюдали социальную дистанцию. На входе везде есть антисептик, чтобы очистить руки.

Напомним, с 7 мая в общественных местах в Брянской области нужно носить маску. Соотвествующие изменения внесли в постановление областного правительства. В противном случае полицейские могут оштрафовать нарушителей за несоблюдение правил режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU