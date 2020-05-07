2020-05-07T22:23:02+03:00
Общество

В Брянске нарисовали граффити к 9 Мая на трансформаторной подстанции

Уличных художников заметили на улице Романа Брянского
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске граффити ко Дню Победы нарисовали на трансформаторной подстанции. Уличных художников заметили на улице Романа Брянского в четверг, 7 мая. Фотографии опубликовали в социальных сетях. Чуть позже появился снимок окончательного результата их работы.

Пользователям граффити понравилось. Они просят коммунальщиков не закрашивать граффити, посвященное 9 Мая. А еще - взять ребят на работу, чтобы украсить рисунками весь город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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