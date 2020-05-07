В Дятькове до смерти забили 38-летнего спортсмена

7 Май 2020 2020-05-07T17:20:37+03:00

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В брянском городе Дятьково до смерти забили 38-летнего спортсмена Ивана Сысоева. Как рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СУ СКР по Брянской области, подозреваемого уже задержали. На него завели уголовное дело по статье 114 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

Между мужчинами произошел конфликт, который закончился трагедией.

5 мая Ивана похоронили. У него осталось двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU