2020-05-07T17:20:37+03:00
Происшествия

В Дятькове до смерти забили 38-летнего спортсмена

Следователи завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В брянском городе Дятьково до смерти забили 38-летнего спортсмена Ивана Сысоева. Как рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СУ СКР по Брянской области, подозреваемого уже задержали. На него завели уголовное дело по статье 114 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

Между мужчинами произошел конфликт, который закончился трагедией.

5 мая Ивана похоронили. У него осталось двое детей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дятькове до смерти забили 38-летнего спортсмена
Брянцы обсуждают масочный режим
Руководитель брянской фабрики получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Брянского чиновника Алексея Колесникова оставили под подпиской о невыезде
Брянцам показали "грязную" зону коронавирусного госпиталя в больнице №2
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
В Брянске дети-инвалиды остались без лекарств
Жительница Брянска получила штраф за удаленные на работе письма
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Житель Дятькова заплатит штраф из-за попытки за взятку получить водительские права
22-летнего брянца будут судить за жесткое нападение у кафе
Борис Пайкин предлагает простить нарушителей ПДД и налогового кодекса
Полсотни брянских проституток и одного сутенера поймали на нарушении самоизоляции
После 12 мая в Брянской области могут открыть магазины меньше 100 квадратных метров
В Брянской области 19 медучреждений перепрофилировали из-за коронавируса без торгов