Брянцы обсуждают масочный режим

7 Май 2020 2020-05-07T17:17:51+03:00

Без масок брянцев не пускают в магазины и общественный транспорт. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Жители Брянской области обсуждают запрет на выход на улицу без масок. Об этом они пишут в социальных сетях. Некоторые считают, что ношение масок здоровым людям - неэффективно. Другие наоборот призывают соблюдать рекомендованные меры.

Например, начальник госпиталя для больных коронавирусом в Брянске Владимир Володин. По словам медика, риск заражения коронавирусом снижается до 1,5 %, если и инфицированный, и здоровый человек находится в маске.

Напомним, в Брянской области с 7 мая действует обязательный масочный режим. Средства защиты брянцы должны носить во всех общественных местах.

Без масок брянцев не пускают в магазины и общественный транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU