Руководитель брянской фабрики получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Руководитель брянской фабрики по производству технических картонов, бумаг и изделий из них Юрий Бондарев получил высокую государственную награду. Юрия Ивановича удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соответствующий указ подписал президент 6 мая. Юрия Бондарева наградили за за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Руководителя предприятия уже поздравили областные власти, сообщили в пресс-службе правительства региона. Юрию Ивановичу пожелали здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде.
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ИСТОЧНИК KP.RU