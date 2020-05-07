2020-05-07T17:02:03+03:00
Общество

Руководитель брянской фабрики получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Соответствующий указ подписал глава государства
Мария Дедкова
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Юрия Бондарева наградили за за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работуЮрия Бондарева наградили за за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работуФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Руководитель брянской фабрики по производству технических картонов, бумаг и изделий из них Юрий Бондарев получил высокую государственную награду. Юрия Ивановича удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ подписал президент 6 мая. Юрия Бондарева наградили за за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Руководителя предприятия уже поздравили областные власти, сообщили в пресс-службе правительства региона. Юрию Ивановичу пожелали здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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