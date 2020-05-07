Брянцам показали "грязную" зону коронавирусного госпиталя в больнице №2

7 Май 2020 2020-05-07T16:40:42+03:00

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Жителям Брянщины показали кадры из "красной" зоны коронавирусного госпиталя, который развернули на базе больницы №2. Кадры показали в сюжете ГТРК "Брянск".

Грязной или красной зоной называют помещения, где находятся пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирус. Сюда заходит только дежурная бригада медиков в противочумных костюмах. Имя каждого врача и медсестры пишут прямо на костюме.

В городской больнице №2 заняты все 170 коек. Однако большинство пациентов чувствуют себя удовлетворительно. Часть ждут результатов повторных тестов, после получения которых брянцев выпишут домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU