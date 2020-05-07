В Брянске дети-инвалиды остались без лекарств
В произошедшем разбиралась прокуратура
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В Брянске тяжело больные дети остались без лекарств. В случившемся пришлось разбираться прокуратуре.
У ребят 10 и 9 лет, несмотря на прогрессирование заболевания, не было жизненно необходимых лекарств. Их не закупил департамент здравоохранения.
Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием исправить ситуацию, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
Решением Советского районного суда иски удовлетворили. Детям купят препараты.
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ИСТОЧНИК KP.RU