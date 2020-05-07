Жительница Брянска получила штраф за удаленные на работе письма
Жительница Брянска получила "уголовный" штраф за удаленные сообщения на рабочем компьютере.
Горожанку судили по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, модификацию компьютерной информации".
14 сентября 2019 года женщина со своего ноутбука вошла в электронную почту организации, в которой прежде работала. В отместку за увольнение она сменила номер телефона, привязав электронную почту к своему номеру мобильного телефона, после чего удалила 187 писем из рабочего почтового ящика.
Суд приговорил виновную штрафу в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU