2020-05-07T16:02:36+03:00
Общество

Жительница Брянска получила штраф за удаленные на работе письма

Горожанка решила отомстить бывшему работодателю
Мария Дедкова
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Теперь горожанка вынуждена заплатить 20 тысяч рублей.Теперь горожанка вынуждена заплатить 20 тысяч рублей.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Жительница Брянска получила "уголовный" штраф за удаленные сообщения на рабочем компьютере.

Горожанку судили по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, модификацию компьютерной информации".

14 сентября 2019 года женщина со своего ноутбука вошла в электронную почту организации, в которой прежде работала. В отместку за увольнение она сменила номер телефона, привязав электронную почту к своему номеру мобильного телефона, после чего удалила 187 писем из рабочего почтового ящика.

Суд приговорил виновную штрафу в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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