Житель Дятькова заплатит штраф из-за попытки за взятку получить водительские права
Приговор в законную силу не вступил
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37-летнего жителя Дятьковского района осудили за дачу взятки. Как установили в суде, мужчина попытался за деньги получить водительские права.
- 7 февраля мужчина дал сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей за содействие в успешной сдаче теоретической части экзамена, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU