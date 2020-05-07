Житель Дятькова заплатит штраф из-за попытки за взятку получить водительские права

7 Май 2020 2020-05-07T15:46:29+03:00

Приговор в законную силу не вступил

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37-летнего жителя Дятьковского района осудили за дачу взятки. Как установили в суде, мужчина попытался за деньги получить водительские права.

- 7 февраля мужчина дал сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей за содействие в успешной сдаче теоретической части экзамена, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU