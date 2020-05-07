22-летнего брянца будут судить за жесткое нападение у кафе
22-летнего жителя Брянска будут судить за нападение на человека и распространение наркотиков.
По версии следствия, молодой человек 21 апреля прошлого поссорился со знакомым возле кафе "Гранат". Парень ударил опонента ножом в живот.
- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия, в связи чем был объявлен в розыск, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 31 января обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в Москве.
Во время досмотра у молодого человека нашли наркотики.
Теперь парень ждет суда. Рассматривать дело будут в Брянске.
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ИСТОЧНИК KP.RU