2020-05-07T15:35:59+03:00
Происшествия

22-летнего брянца будут судить за жесткое нападение у кафе

Молодого человека задержали в Москве
Мария Дедкова
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Теперь парень ждет суда. Рассматривать дело будут в Брянске.Теперь парень ждет суда. Рассматривать дело будут в Брянске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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22-летнего жителя Брянска будут судить за нападение на человека и распространение наркотиков.

По версии следствия, молодой человек 21 апреля прошлого поссорился со знакомым возле кафе "Гранат". Парень ударил опонента ножом в живот.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия, в связи чем был объявлен в розыск, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 31 января обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в Москве.

Во время досмотра у молодого человека нашли наркотики.

Теперь парень ждет суда. Рассматривать дело будут в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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