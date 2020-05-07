Борис Пайкин предлагает простить нарушителей ПДД и налогового кодекса

7 Май 2020 2020-05-07T14:17:10+03:00

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Очередной законопроект из условного «коронавирусного пакета» внёс в Государственную Думу брянский депутат Борис Пайкин с коллегами по фракции ЛДПР. Он предлагает ввести амнистию на отдельные статьи Кодекса об административных нарушениях. От ответственности, в таком случае, могут быть освобождены автолюбители, предприниматели, охотники и «зайцы».

Напомним, в КоАП есть нормы, подразумевающие освобождение проштрафившихся от наказания путём амнистии. Однако на деле такой механизм доселе не применялся.

Коронавирусная инфекция и юбилей Великой Победы являются для этого достаточными поводами, считает Борис Пайкин.

«Сейчас очень многие люди остались без работы, практически все семьи столкнулись со снижением доходов, - комментирует свою инициативу Борис Пайкин. – Кроме того, свободное перемещение граждан ограничено, и им затруднительно, например, своевременно перерегистрировать оружие или встать на учет в налоговом органе. В таких условиях и в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы считаем освобождение граждан от штрафов за незначительные административные правонарушения необходимой, обоснованной и уместной мерой».

Новый законопроект подразумевает освобождение граждан от штрафов за безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства, мелкое хищение, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), нарушение срока постановки на учет в налоговом органе, нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам), невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) или муниципальный контроль, нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет и ряд других.

Предлагается также распространить амнистию на не представляющие большой общественной опасности нарушения ПДД. Разумеется, она не коснется статей, связанных с управлением автотранспортом в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования.

Если инициатива ЛДПР будет поддержана другими депутатами Госдумы, амнистия будет распространена на все указанные нарушения, совершенные до дня ее введения.

ИСТОЧНИК KP.RU