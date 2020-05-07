После 12 мая в Брянской области могут открыть магазины меньше 100 квадратных метров

7 Май 2020 2020-05-07T12:45:06+03:00

Об этом сказал глава региона

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После 12 мая в Брянской области могут открыть магазины, которые продают не товары первой необходимости. О первом этапе снятия ограничений говорил брянский губернатор в эфире телеканала "Россия 24". Речь шла не о крупных торговый центрах, а о магазинах не больше 100 квадратных метров.

Но Александр Богомаз оговорился, что окончательное решение примут исходя из текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом. По его словам, темпы роста в регионе замедлились. В последние пять дней они не превышают 7-8 процентов.

К тому же, в регионе развернули 2500 тысяч коек для больных. И готовятся еще 500.

В Брянской области продолжают работать промышленные, сельскохозяйственные, перерабатывающие, строительные предприятия. А также организации, деятельность которых смежна с этими производствами. Остаются закрытыми только предприятия малого бизнеса, например, парикмахерские, и некоторые магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU