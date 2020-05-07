2020-05-07T12:39:38+03:00
Общество

В Брянской области 19 медучреждений перепрофилировали из-за коронавируса без торгов

По словам губернатора, организации действовали "по зову сердца"
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области для больных коронавирусом перепрофилировали 19 медицинских учреждений. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз 6 мая в эфире телеканала "Россия 24".

Причем, эти работы выполнили каким-то образом без участия бюджета. По словам главы региона, в них были задействованы строительные, монтажные и проектные организации и трудились они "по зову сердца". То есть, работы проводили без торгов. Видимо, этим обусловлены быстрые темпы переоборудования больниц.

В Брянской области на данный момент доступны 1501 койка для больных коронавирусом. К 1300 из них подведен кислород. Почти готовы еще 1000 коек, будут подготовлены резервные 500 коек. Кстати, по нормативам Минздрава на наш регион необходимо 596 коек для больных коронавирусом.

На Брянщине к работе готовы 163 аппарата ИВЛ. Из них сейчас занято 21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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