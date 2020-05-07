В Брянской области выполнили 19101 тестов на коронавирус

7 Май 2020 2020-05-07T11:59:31+03:00

Из них положительными оказались 1442

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В Брянской области на 7 мая выполнили 19101 исследований на коронавирус. Из них положительными оказались 1442 - столько заболевших в регионе зарегистрировали с начала эпидемии.

За последние сутки провели 769 тестов. Положительными оказались 75 из них.

На данный момент коронавирусом в Брянской области болеют больше тысячи человек. У 379 пациентов диагноз сняли. 14 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU