В Брянской области выполнили 19101 тестов на коронавирус
Из них положительными оказались 1442
За последние сутки провели 769 тестов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области на 7 мая выполнили 19101 исследований на коронавирус. Из них положительными оказались 1442 - столько заболевших в регионе зарегистрировали с начала эпидемии.
За последние сутки провели 769 тестов. Положительными оказались 75 из них.
На данный момент коронавирусом в Брянской области болеют больше тысячи человек. У 379 пациентов диагноз сняли. 14 пациентов скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU