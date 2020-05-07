В Брянске в ДТП на Почтовой пострадали два водителя

7 Май 2020 2020-05-07T11:43:46+03:00

Один из них не справился в управлением и врезался в Газель

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В ДТП на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска пострадали два водителя. Автоавария случилась около половины восьмого утра в среду, 6 мая, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

19-летний водитель "Лады Приора", ехавший со стороны улицы 50-й Армии в сторону Ново-Советской, не справился с управлением. Парень выехал на встречную полосу. И столкнулся с автомобилем ГАЗ-27471. За рулем Газели был 43-летний автомобилист.

В ДТП постралали два водителя. У молодого человека диагностировали травму головы, ушиб мозга. Его госпитализировали. В больницу также отвезли водителя Газели. У мужчины - травма головы, сотрясение мозга и ушибы лица.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

В день аварии в сети появилось видео с места.

ДТП на Почтовой в Брянске.Видео: vc.com, "Подслушано Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU