В Брянской области не осталось чистых от коронавируса районов

7 Май 2020 2020-05-07T13:39:18+03:00

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Коронавирус охватил все районы Брянской области. В четверг, 7 мая, первого заболевшего выявили в Гордеевском районе.

Днем раньше коронавирус зарегистрировали в Суражском районе. На 7 мая там уже пятеро заболевших.

Коронавирусом охвачены пять городов и 26 районов Брянской области. Больше всего заболевших в Брянске - 693 человека. На втором месте - Сельцо - 130 человек, на третьем - Дятьковский район - 91 человек.

За сутки зарегистрировали 75 новых случаев заболевания. Общее число зараженных в Брянской области - 1442 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU