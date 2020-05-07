В Брянской области не осталось чистых от коронавируса районов
Коронавирус охватил все районы Брянской области. В четверг, 7 мая, первого заболевшего выявили в Гордеевском районе.
Днем раньше коронавирус зарегистрировали в Суражском районе. На 7 мая там уже пятеро заболевших.
Коронавирусом охвачены пять городов и 26 районов Брянской области. Больше всего заболевших в Брянске - 693 человека. На втором месте - Сельцо - 130 человек, на третьем - Дятьковский район - 91 человек.
За сутки зарегистрировали 75 новых случаев заболевания. Общее число зараженных в Брянской области - 1442 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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