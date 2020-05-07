В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших составило 1442 человека
Изменить размер текста:
В Брянской области на утро 7 мая зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет 1442 человека.
В Брянске количество заразившихся приближается к семистам. На 7 мая в городе 693 человека больны новой инфекцией. Это абсолютное большинство по области.
За последние сутки провели почти 800 тестов.
За все время эпидемии выздоровели 379 человек, умерли от коронавируса - 14.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»