В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T11:20:30+03:00

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В Брянской области на утро 7 мая зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет 1442 человека.

В Брянске количество заразившихся приближается к семистам. На 7 мая в городе 693 человека больны новой инфекцией. Это абсолютное большинство по области.

За последние сутки провели почти 800 тестов.

За все время эпидемии выздоровели 379 человек, умерли от коронавируса - 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU