В суды в Брянске поступило почти полтысячи дел за нарушение самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T10:31:50+03:00

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В районные суды в Брянске за последний месяц поступило почти полтысячи дел за нарушение самоизоляции. Горожан ждет наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Для граждан это штраф от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

Судя по электронной базе, в Бежицкий районный суд поступило 157 подобных дел. 19 из них уже рассмотрели. В Советский районный суд поступило 144 дел об административных нарушениях. 28 дел уже рассмотрели. По 12 из них не вынесли наказание, так как протокол составили не уполномоченные на это лица.

В Володарский районный суд поступило 76 дел, в Фокинский - 70.

Основная масса дел за нарушение режима самоизоляции начала поступать в брянские суды во второй половине апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU