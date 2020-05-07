2020-05-07T09:46:12+03:00
Происшествия

Житель Севска до смерти забил знакомого

40-летнего мужчину арестовали
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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Жителя брянского города Севск подозревают в том, что он до смерти забил знакомого. Мужчину арестовали на два месяца.

По версии следствия, 1 мая пьяный брянец был в гараже на улице Салтыкова Щедрина. После ссоры со знакомым местным жителем он несколько раз ударил своего оппонента кулаками по голове. Потерпевший умер от полученных травм на месте преступления.

- На подозреваемого завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование его продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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