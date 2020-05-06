В Брянской области на аппаратах ИВЛ находится 21 пациент с коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T23:17:53+03:00

В медучреждениях Брянской области готова 1501 койка для больных коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Всего для COVID-пациентов в регионе подготовили 1501 койку

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В Брянской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 21 пациент с коронавирусом. Такие данные озвучил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 6 мая.

На данный момент, в регионе подготовили 1501 койку. К почти 1300 из них подведен кислород. По нормативам Минздрава, в Брянской области должно быть 596 коек, 417 из которых с кислородом. Функционируют и 163 аппарата ИВЛ.

Напомним, в Брянской области 1367 жителям подтвердили диагноз «COVID-19». За последние сутки количество заболевших выросло на 80 человек. От коронавируса умерли 14 пациентов. Все они страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU