2020-05-06T22:01:42+03:00
Общество

Брянский чиновник незаконно выдавал пропуска в период пандемии

По данному факту завели уголовное дело
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.
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Под уголовное преследование попал глава Советской районной администрации Брянска. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в среду, 6 мая.

По версии следствия, чиновник преступил закон в апреле текущего года. В период режима повышенной готовности, который действует в Брянской области с 17 марта, он выдал неким коммерческим организациям спецпропуска установленного образца. Те подтверждали их право на работу, а потому позволяли беспрепятственно передвигаться по городу. Однако в перечень объектов, на которые не распространяется указ президента, эти фирмы не входили.

- Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД, - добавили в пресс-службе. - Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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