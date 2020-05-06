В Брянске осудят 23-летнего сбытчика наркотиков через «закладки»

6 Май 2020 2020-05-06T21:34:26+03:00

Брянца обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном и значительном размерах. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Передано в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Брянска, который покушался на сбыт наркотиков в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 6 мая.

Молодого человека обвиняют в совершении сразу двух преступлений: покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах (три и один эпизод соответственно).

По версии следствия, фигурант уголовного дела вступил в преступный сговор с неким лицом, используя интернет-мессенджер. Он планировал сбывать бесконтактным способом наркотическое средство в Брянске.

- В период с 22 по 24 января этого года брянец сделал несколько «закладок» в произвольно выбранных малозаметных местах, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Масса находившегося в них наркотика превышала 32 грамма.

По существу это дело рассмотрит Володарский райсуд города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU