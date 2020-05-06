С 7 мая на Брянщине начнет действовать масочный режим

6 Май 2020 2020-05-06T19:30:40+03:00

Без средств защиты нельзя находиться на улице и в общественных местах

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С четверга, 7 мая, в Брянской области начнет действовать масочный режим. Соответствующие изменения в постановление "О режиме повышенной готовности" внес губернатор Александр Богомаз, сообщают в местном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Отныне нельзя находиться без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) на улице, в магазинах, аптеках, предприятиях, медицинских учреждениях. Распространяются новые правила и на проезд в общественном транспорте, включая такси.

Нарушителей будут штрафовать полицейские. Предполагается, что такая мера возьмет на контроль ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Брянской области с 17 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU